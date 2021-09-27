ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية

2021/09/27 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم إيزابيل لوباج تدخل ألمانيا التي كانت قطب استقرار في عهد انغيلا ميركل، في مرحلة عدم يقين نسبي مع مداولات صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة إثر الانتخابات التشريعية ما قد يبعدها عن الساحة الدولية لأشهر.وأظهرت أولى النتائج الرسمية الموقتة … Readmore

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