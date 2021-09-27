خمسة قتلى في هجوم مسلح في جنوب غرب كولومبيا

2021/09/27 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل خمسة أشخاص في هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم منشقون عن القوات الثورية المسلحة الكولومبية السابقة (فارك) في توماكو (جنوب غرب)، عند الحدود مع الإكوادور، وفق ما أعلن الجيش الكولومبي الأحد.وقال الجيش في بيان إن مسلحين أطلقوا النار في … Readmore

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