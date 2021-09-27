2021/09/27 | 14:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، المباشرة بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين بين ليتوانيا وبيلاروسيا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إن “الوزارة استجابت لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين”.وأضاف، أن “سفارة العراق في بولندا ارسلت وفداً قنصليّاً إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة، والاطلاع على […]

ظهرت المقالة الخارجية يعلن المباشرة بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين بين ليتوانيا وبيلاروسيا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية يعلن المباشرة بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين بين ليتوانيا وبيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية يعلن المباشرة بمنح جوازات للمهاجرين العراقيين بين ليتوانيا وبيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).