خصوصيّات التّجربة التّونسيّة وعذاباتها - الطايع الهراغي

2021/09/27 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي "ثورات الفقراء يسرقها في كلّ الأزمان لصوص الثّورات".



(عبد الوهّاب البيّاتي / 1126- 1999)"الحكمة هي معرفة ما سيكون بما قد كان".



(ابن رشد / 1126- 1198 )"الجاهل يؤكّد والعالم يشكّ والعاقل يتروّى".



(أرسطو/ 384ق م- 322ق م)1- مقدّمـة لا بــدّ منهـا بعض الكتابات يكون من اللاّئق إدراجها في خانة الإساءة للكتابة والسّطو على متطلباتها قبل أن تكون اعتداء على ......





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