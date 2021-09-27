القبض على منتحل صفة ضابط وآخر بالابتزاز الإلكتروني في بغداد

2021/09/27 | 14:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على منتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية وآخر بالابتزاز الإلكتروني.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب إجرام البياع تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية في منطقة السيدية خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها المفارز …

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