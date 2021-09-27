2021/09/27 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cCXt2JgnYbo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جرار: عدم حزم بايدن حولنا الى رهائن لدى ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جرار: عدم حزم بايدن حولنا الى رهائن لدى ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).