تحرير امرأة مختطفة والقبض على خاطفها شرقي بغداد

2021/09/27 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، تحرير امراة محتجزة والقبض على حاجزها شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد وتعاون المواطنين تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة وباشراف اللواء الركن قائد الفرقة من تحرير امراة محتجزة، واعتقال حاجزها؛ بعد قيامه بتعذيبها في منطقة (حي طارق) ضمن قاطع مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

واشارت القيادة الى، "تسليم المتهم الى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون".

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