2021/09/27 | 14:08 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 27 سبتمبر 2021 | 02:03 مساءً

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كربلاء: خطط النقل تسير بانسيابية عالية مع دخول الزيارة الاربعينية ذروتها

أكدت حكومة كربلاء المحلية، الاثنين، سير عملية تفويج الزائرين بانسيابية عالية على الرغم من بلوغ الزيارة الاربعينية ذروتها.

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي إن “جهود الوزارات والدوائر والحشد الشعبي في عملية نقل الزائرين الى محافظاتهم تسير بانسيابية عالية مع بلوغ الزيارة الاربعينية ذروتها هذا اليوم”.

وأضاف الميالي، أن “الحكومة المحلية ومن خلال المقر المسيطر تعالج الإخفاقات على المحاور المؤدية لكربلاء إضافة لمركز المدينة بشكل آني من خلال التشخيص بعدسة كاميرات المراقبة”.

يذكر أن ذروة الزيارة الاربعينية دخلت ذروتها في كربلاء هذا اليوم بعد توافد مليوني لا زال مستمرا من جميع المحاور المؤدية الى المدينة المقدسة.

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