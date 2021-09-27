مستشار الأمن القومي الأمريكي يتوجه للسعودية

2021/09/27 | 14:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وكالة أسوشييتد برس للأنباء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيتوجه للسعودية اليوم الإثنين، للاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الوضع في اليمن.

ونقل التقرير عن مصادر قولها، إن من المتوقع أن يلتقي سوليفان أيضاً بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد.

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