“رموها بالشارع وهي مقعدة”… قصة “كركوكية” طردها أولادها

2021/09/27 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أنقذت مفارز الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، امرأة مسنة من المجهول بعد أن تخلى عنها أولادها الثلاثة.وذكرت الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المجتمعية رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة […]

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