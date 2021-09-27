إنفوجرافيك.. الإمارات تُناطِح الدول الكبرى في مؤشر الابتكار العالمي

2021/09/27 | 14:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: واصلت الإمارات تقدمها على "المؤشر العالمي للابتكار"، الذي يصدر بصفة سنوية عن المنظمة الدولية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة في جنيف.وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً والــ 33 عالمياً، برصيد 43 نقطة، على المؤشر العالمي …

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