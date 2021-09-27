مدينة الصدر: تحرير امرأة وإلقاء القبض على الخاطف (صور)

2021/09/27 | 14:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، تحرير امرأة محتجزة واعتقال حاجزها.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 أيلول 2021)، إنه "بناء على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وتعاون المواطنين تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة وباشراف اللواء الركن قائد الفرقة من تحرير امراة محتجزة واعتقال حاجزها، بعد قيامه بتعذيبها في منطقة (حي طارق) ضمن قاطع مدينة الصدر".

وأضاف البيان "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون".

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