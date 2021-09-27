أسوشيتدبرس: مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي محمد بن سلمان لمناقشة ملف اليمن

2021/09/27 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، سوف يتوجه للسعودية، الاثنين، لإجراء مناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الأوضاع في اليمن.

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