2021/09/27 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، تحرير امرأة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.وذكر بيان لها تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وبناء على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات وامن عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل صادمة..



تعذيب وحجز امرأة بمدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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