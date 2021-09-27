الأمن الإيراني يفكك خلية إرهابية جنوب غربي البلاد

2021/09/27 | 14:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، عن رصد وتفكيك خلية إرهابية يوم الجمعة الماضي، كانت تخطط لزعزعة الأمن جنوب غربي محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.وقالت الوزارة في بيان إنه “خلال هذه الأيام المؤدية إلى أربعين الإمام الحسين (ع) تسعى الزمر المناوئة للثورة والتابعة لبعض دول المنطقة لزعزعة الأمن في البلاد”.وأشار البيان إلى أن “كوادر […]

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