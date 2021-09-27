من كربلاء.. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يتابع الوضع الامني

2021/09/27 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اكدت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، الاستمرار بمتابعة الوضع الامني من كربلاء.

واكدت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ولليوم الثاني على التوالي يتابع الوضع الامني وانتشار القطعات الامنية خلال زيارة ابي عبد الله الحسين ( عليه السلام ).

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