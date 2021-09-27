بالصور والتفاصيل.. احباط شبكة تهريب للمشتقات النفطية في الانبار

2021/09/27 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الاثنيبن، ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والقضاء عليهم، وحسب المعلومات الاستخباراتية تمكنت قوة من فوج شرطة النفط السابع "الأنبار" ومركز شرطة نفط الأنبار وبعد استحصال الموافقات القضائية من مداهمة وكر في منطقة 5 كيلو في قضاء الرمادي يستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية".

واضافت انه، "تم ضبط صهريج وثلاث عجلات آخرى (تنكر) مع خزانات حديدية سعة 36000 لتر عدد 6 محملة بالمنتوج النفطي أضافة إلى عدد من المواد الأخرى التي تستخدم في تهريب النفط ومشتقاته".واشارت المديرية الى انه "تم فتح تحقيق مفصل داخل مركز شرطة نفط الأنبار للتوصل إلى إصحاب الوكر لمحاسبتهم قضائيًا".وبينت أن "هذه العملية هي بجهود مديرتنا فقط وليس كما جاء في بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومحاولة نسب جهود أبطالنا لهم".

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