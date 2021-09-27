إعادة فتح معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا

2021/09/27 | 14:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الأردن فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، بدايةً من الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏‏مركز حدود جابر، اعتباراً من صباح الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إن “القرار يأتي لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة”.

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