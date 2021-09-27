2021/09/27 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TXg1xpahHDc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد صديق لزاكروس: لا يمكن تشيكل الحكومة العراقية دون الرجوع للقائد مسعود بارزاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد صديق لزاكروس: لا يمكن تشيكل الحكومة العراقية دون الرجوع للقائد مسعود بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).