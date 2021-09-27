العراق ينوي ادخال 12 الف ميغا واط عبر الطاقة الشمسية والربط الكهربائي

2021/09/27 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، أن إدامة زخم عمل محطات الإنتاج بحاجة إلى إجراءين مهمين، فيما أشارت إلى أن خطة رفع الإنتاج تتضمن ثلاث مراحل.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن “الوزارة تحتاج إلى ضمان خطه وقودية، وتحتاج إلى تأهيل حقول الغاز لكي تتمكن من إدامة زخم عمل محطات الإنتاج ورفع معدلات الإنتاج”.

وأضاف موسى أن “الوزارة وضعت خطة لخمس سنوات بمديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تتضمن أن توفرت المقومات أن نتكفل خلال عام بإضافة من 5000 إلى 6000 ميغاواط في الصيف المقبل، أما الخطة المتوسطة فتتضمن إضافة 12 ألف ميغاواط لمشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الربط الكهربائي، وعلى المدى الطويل نصل إلى 45 ألف ميغاواط”.

وتابع أن “هذه الخطه تستلزم العمل على تطوير قطاع النقل وإنشاء محطات تحويلية جديدة، وأيضاً هنالك محطات عديدة تم إدخالها إلى الخدمة، وهي محطات تحويلية سواء كانت 400 أو 132، مع مراعاة إنشاء خطوط ناقلة”.

وذكر موسى أن “خطوات كبيرة تعتزم وزارة الكهرباء المضي بها ضمن مديات تم ذكرها على أن تتوفر المقومات المتمثلة بالخطة الوقودية والأموال اللازمة والسقوف الزمنية”.

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