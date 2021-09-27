2021/09/27 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت احدى العوائل البغدادية، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لانقاذ عقارها "المغتصب" من قبل أحدى الجماعات التي وصفتها بـ "العصابة".

واجرت NRT عربية، (27 أيلول 2021)، لقاء مع العائلة التي تحدثت عن تفصيلات القضية بحذافيرها، فيما أكدت انها تمتلك فندق (قمة الجبل) في منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث تستحوذ عليها احدى الجماعات التي ترفض اخلائه رغم القرارات القضائية الصادرة في الامر والتي تقضي باخراج المستحوذين واعادة العقار لاصحابه.

وأوضح افراد العائلة، انهم تفاجئوا بوجود دعاوى كيدية مبنية على اكاذيب وغايتها الابتزاز، من اجل التراجع عن قرار الاخلاء والقبول بالامر الواقع.

وبحسب اقوالهم، فان "الجماعة (المغتصبة) لعقارهم تسببوا بسجن أحد افراد العائلة من الذين يمتلكون حصة في الفندق على اساس دعاوى كيدية تسببت بسجنه منذ 4 اشهر، رغم انه يبلغ من العمر اكثر من 50 عاما وهو رجل قانوني.

واستعرض افراد العائلة أمام الكاميرا "الاوراق الثبوتية التي تؤكد امتلاكهم للفندق، في وقت تقوم الجماعة (المغتصبة) بفبركة اوراق واكاذيب من اجل المماطلة"، فيما اتهمت العائلة كذلك هذه الجماعة "بالاستحواذ على عدة عقارات أخرى في بغداد".

ودعت العائلة الى "مقابلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل كشف جميع الحقائق أمامه، وانصافهم كون هذا الامر يهدد 10 عوائل بمصير مجهول وقد يفترشون الشارع بسبب صكوك مزورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة بغدادية مهددة بافتراش الشارع رغم امتلاكها لفندق وعقارات وسط العاصمة!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة بغدادية مهددة بافتراش الشارع رغم امتلاكها لفندق وعقارات وسط العاصمة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).