العراق: امراة مسنة مقعدة تتفاقم معاناتها بعد طردها من قبل اولادها الى الشارع

2021/09/27 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية، الاثنين، من انقاذ امرأة مسنة من المجهول بعد أن تخلى عنها أولادها الثلاثة.

وذكرت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 ايلول 2021)، أن "المجتمعية رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة لأحد المواطنين مفادها وجود امرأة مسنة مقعدة لا تملك سكن، تم على الفور تشكيل فريق عمل والذهاب الى صاحب المناشدة اذ تبين ان المرأة من محافظة كركوك طردت من بيت ابنتها في المحافظة كما تم طردها مسبقا من دار أولادها الاثنين".

وأضاف البيان، انه "تم التنسيق مع دار المسنين (أمي وأبي) في الكرادة لإيوائها بالدار".

N.A

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