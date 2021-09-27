2021/09/27 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، نجاح خطة تفويج زوار أربعينية الإمام الحسين ع.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الخطة الخاصة بتفويج زوار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطة الطيران تعلن نجاح خطة “تفويج” زوار الأربعين المركز الخبري الوطني.

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