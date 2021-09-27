2021/09/27 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت مفارز شرطة الطاقة، وكراً لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حسب معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من فوج شرطة النفط السابع ومركز شرطة نفط الأنبار وبعد استحصال الموافقات القضائية من مداهمة وكر في منطقة 5 كيلو في قضاء الرمادي يستخدم في تدوير …

ظهرت المقالة في الأنبار..



ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية أولاً على النور نيوز.

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