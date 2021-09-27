2021/09/27 | 15:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، ان زلزالا بقوة 6.5 درجات بحسب مقياس ريختر، ضرب قبالة جزيرة كريت اليونانية.وأوضح المركز، بحسب “رويترز”، ان الزلزال وقع على عمق كيلومترين في البحر المتوسط، وعلى الفور، استجاب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لخبر الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة كريت في البحر المتوسط.

ظهرت المقالة زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة جزيرة يونانية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة جزيرة يونانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب قبالة جزيرة يونانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).