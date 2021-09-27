ثماني ناقلات نفط ترسو عند ارصفة ميناء خور الزبير التخصصي

2021/09/27 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أستقبلت الشركة العامة لموانئ العراق ثماني ناقلات نفطية رست عند ارصفة ميناء خور الزبير التخصصي جنوبي البصرة .وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في بيان ان الميناء استقبل اليوم ثماني ناقلات نفطية جرت عليها عمليات التفريغ والشحن والارساء والاقلاع بالتعاون والتنسيق بين ادارة الميناء وعمليات الملاحة البحرية"./انتهى7

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