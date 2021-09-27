2021/09/27 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، عن البدء بالتفويج العكسي لزائري الأربعينية.وذكرت الوزارة في بيان:" انه تم البدء باستنفار جميع الإمكانات من منسوبين ومركبات لتأمين عودة زائري كربلاء المقدسة مع انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية"، مبينا أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص هيأت آلاف المركبات من أجل التفويج العكسي والتي تشهد زخماً كبيراً".وأضافت:" أن مفارز الشركة لازالت موزعة على محاور النقل الخاص في بابل والنجف الأشرف ومدينة كربلاء كلاً حسب مهمامه لإنجاح الزيارة ونقل آخر زائر في مركز مدينة كربلاء"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل: البدء بالتفويج العكسي لزائري الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل: البدء بالتفويج العكسي لزائري الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).