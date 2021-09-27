صفقة بـ 5 مليارات دولار بين نافال الفرنسية واليونان

2021/09/27 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مجلة “تشالنج” الاقتصادية الفرنسية إن مجموعة نافال الفرنسية قدمت عرضاً لليونان الأسبوع الماضي لتزويدها بثلاث فرقاطات، مع خيار شراء رابعة.

ونقلت المجلة عن عدة مصادر، لم تكشف هويتها، أن العرض شمل أيضاً تزويد اليونان بثلاثة أو أربعة طرادات من طراز غويند.

وأضافت المجلة أن قيمة الصفقة ستبلغ نحو 5 مليارات دولار.

ورجحت المجلة إبرام اتفاق في وقت لاحق اليوم الاثنين عندما يدشن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس معرضاً في متحف اللوفر في باريس، بعنوان باريس-أثينا ولادة اليونان الحديثة، 1919-1675، والذي سيُفتح في 30 سبتمبر(أيلول).

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