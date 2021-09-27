الكاظمي: مواجهة الانتهاكات في العراق ليست مهمة سهلة

2021/09/27 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أربعينية الإمام الحسين وصحبه، أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التأريخ على انتهاكات حقوق الإنسان، مبيناً أن هذه مناسبة للتأكيد بأن مواجهة مثل هذه الانتهاكات في العراق على امتداد المراحل ليست مهمة سهلة، ولا تتم بالنيات الحسنة فقط.

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