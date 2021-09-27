2021/09/27 | 15:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إلى الإعتراف بالأخطاء ومعالجة تداعياتها ومحاسبة مرتكبيها، مشيرا الى ان تحصين الوطن وتكريس المصداقية يتمان بالاعتراف وليس التغاضي.وقال الكاظمي في تغريدة عبر “تويتر” ابعه “النور نيوز”، ان “أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وصحبه الأبرار الميامين، هي أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التأريخ على انتهاكات …

ظهرت المقالة الكاظمي يدعو إلى الإعتراف بالأخطاء ومعالجة تداعياتها ومحاسبة مرتكبيها أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو إلى الإعتراف بالأخطاء ومعالجة تداعياتها ومحاسبة مرتكبيها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو إلى الإعتراف بالأخطاء ومعالجة تداعياتها ومحاسبة مرتكبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).