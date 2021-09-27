بارزاني يفتتح عدداً من السايلوهات والمصانع الخاصة بتسويق القمح

2021/09/27 | 15:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إفتتح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، عدداً من السايلوهات والمصانع الخاصة بمشروع تسويق قمح الفلاحين في أربيل.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السايلوهات والمصانع التي اُفتتحت هي جزء من مشروع (تسويق محصول قمح الفلاحين) الذي يتألف من مرحلتين، يضم في الأولى 20 صومعة وخمسة مصانع و20 …

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