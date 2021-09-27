2021/09/27 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهمين بحوزتهم سلاح وآلات حادة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اثناء الانتشار اليومي لفوج طوارىء بغداد الثاني التابع الى قيادة شرطة بغداد وتحديدا في طريق القناة ضمن جانب الرصافة تم ملاحظة متهمين اثنين يحملون سلاح نوع مسدس مع آلات جارحة عدد ٢ قامة حديد مع اطلاقات نارية".

وأضافت انه "تم محاصرتهم من قبل قوة من الفوج المذكور والقاء القبض عليهما والتحفظ على المواد المضبوطة واصطحابهما الى مركز شرطة بغداد الجديدة التابع للقيادة ايضا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهم سلاح وآلات حادة.. القبض على متهميمن اثنين في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهم سلاح وآلات حادة.. القبض على متهميمن اثنين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).