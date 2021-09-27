الانبار تفتتح المنفذ الثاني لإصدار بطاقات اللقاح الدولية

2021/09/27 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتحت مديرية صحة الأنبار، اليوم الإثنين، المنفذ الرئيس الثاني لإصدار بطاقات اللقاح الدولية في مدينة الرمادي.وقال مدير صحة الأنبار خضير خلف شلال في تصريح صحافي، إنه “تم اليوم افتتاح المنفذ الرئيس […]

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