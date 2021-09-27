المثنى تقطع الطريق أمام مرشحي السبيس

2021/09/27 | 15:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجار الاصوات من المرشحين الذين ليس لديهم اي برنامج انتخابي سوى شراء صوت الناخب جاءوا بسيارات سبيس.

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