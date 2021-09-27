2021/09/27 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MM048fwYiKM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يدخل كربلاء متعهدا .. والعراق خال من السلاح المنفلت في تشرين | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يدخل كربلاء متعهدا .. والعراق خال من السلاح المنفلت في تشرين | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).