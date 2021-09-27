2021/09/27 | 15:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أم علي تحصل على قطعة أرض بمساحة 50 متراً وأجور لدفع الإيجار وإجراء العملية الجراحية لزوجها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أم علي تحصل على قطعة أرض بمساحة 50 متراً وأجور لدفع الإيجار وإجراء العملية الجراحية لزوجها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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