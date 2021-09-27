الغنام يفضح شبكة متخصصة بتهريب 'البنزين' للمحافظات الشمالية

2021/09/27 | 15:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات الأنبار، الإثنين، من القاء القبض على شبكة متخصصة في تهريب البنزين إلى المحافظات الشمالية.

وقال قائد العمليات الفريق الركن ناصر الغنام في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 ايلول 2021)، إن "رجال الاستخبارات في اللواء 38 التابع لقيادة العمليات تمكنوا بعملية استخبارية من الإطاحة بشبكة تهريب المنتوجات النفطية (مادة البنزين) بكميات كبيرة في منطقة الشراع غرب الرمادي".

وأضاف البيان، أن "الشبكة كانت تهرب البنزين المخصص للمحطات الأهلية في الانبار الى المحافظات الشمالية"، مشيرا إلى أنها "تسببت بأزمة وقود حادة خلال الأيام السابقة في المحافظة".

N.A

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