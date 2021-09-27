مغادرة كربلاء.. بدء التفويج العكسي لزوار الأربعين

2021/09/27 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين،

البدء بالتفويج العكسي لزوار اربعينية

الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس

(عليهما السلام).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "استناداً لتوجيهات وزير

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