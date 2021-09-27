الإقليم ومؤتمر التطبيع ومليون لتر بنزين

2021/09/27 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان الإقليم يتعامل مع العراق بصورة ندية

أي يتعامل كدولة لدولة لا إقليم تابع

لدولة، ولم يقف بهذه النقطة لهذا الحد،

بل زاد عليه بعدة أمور منها:

1 – ان كل شخص يكون مطلوب قضائيا، فان

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