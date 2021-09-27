الكاظمي: أربعينية الإمام الحسين (ع) أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التأريخ

2021/09/27 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الاثنين، أن أربعينية الإمام الحسين

(عليه السلام) وصحبه الابرار الميامين،

هي أبرز احتجاج إنساني ممتد عبر التأريخ

على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الكاظمي في تغريدة

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