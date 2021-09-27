محمد الحلبوسي يجري زيارة الى واحة الكرامة ومسجد الشيخ زايد الكبير

2021/09/27 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي زيارة الى واحة الكرامة ومسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي إن الأخير والوفد النيابي المرافق له، زاروا واحة الكرامة، وكان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون، حيث استعراض مراسم الشرف ووضع إكليل من الزهور، يذكر ان واحة الكرامة تقع مقابل مسجد الشيخ زايد الكبير والمشهور عالمياً في أبوظبي، يخلّد هذا المعلم أسماء شهداء دولة الإمارات منذ العام 1971.

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