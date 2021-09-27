الصحة العالمية تخطط لإعادة التحقيق في أصل فيروس كورونا

2021/09/27 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تخطيطها لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفيروس الذي تسبب بوباء كورونا.

صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن ممثلي المنظمة قولهم ان الأخيرة ستشكل مجموعة من عشرين شخصا تضم خبراء في الحماية البيولوجية والسلامة في المختبرات بالإضافة إلى خبراء في أمراض الحيوان بهدف التوصل الى حقيقة ظهور الفيروس وفيما كان قد تسرب من أحد المختبرات الصينية.

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