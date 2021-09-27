الخارجية العراقية: إرسال وفد الى الحدود بين ليتوانيا وبلاروسيا

2021/09/27 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجيّة العراقية انها سترسل وفداً قنصليّاً إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا بهدف منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف أكد فيه ان قيام الوزارة بإرسال الوفد يأتي استجابة لمناشداتِ عددٍ من المهاجرين العراقيين وسفارة جمهورية العراق في بولندا للاطلاع على ظروف إقامة هؤلاء المواطنين ومعرفة متطلباتهم الإنسانيّة.

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