2021/09/27 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انضم نجم نادي توتنهام، سون هيونغ مين، إلى تشكيلة كوريا الجنوبية من أجل مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام سوريا وإيران.ولدى كوريا الجنوبية أربع نقاط من أول مباراتين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب كوريا يتلقى نبأ سارا قبيل مواجهة سوريا وإيران المركز الخبري الوطني.

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