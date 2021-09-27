سقوط قتيلين في حريق بأحد مراكز الحرس الثوري الإيراني

2021/09/27 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أن اثنين من عناصره قضيا متأثرين بجروح أصيبا بها جراء حريق اندلع أمس في منشأة تابعة له بغرب طهران.

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