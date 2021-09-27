النقل تنفّذ المرحلة الأخيرة من التفويج العكسي لإعادة زائري الأربعينية (صور)

2021/09/27 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الإثنين، بدء التفويج العكسي لمؤدي زيارة الأربعينية على محاور النقل الخاص.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايلول 2021)، إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، تعلن تنفيذ المرحلة الأخيرة من خطتها الخاصة بالتفويج العكسي لعودة الزائرين من محافظة كربلاء الى محافظاتهم".

وقال مدير قسم كربلاء للنقل الخاص صادق الموسوي وفق البيان، إنه "استنادا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، تم البدء باستنفار جميع الإمكانات من منسوبين ومركبات لتأمين عودة زائري كربلاء مع بدء انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية، حيث هيأت الشركة آلاف المركبات من أجل التفويج العكسي والذي تشهد زخماً كبيراً".

وبين الموسوي، أن "مفارز الشركة لازالت موزعة على محاور النقل الخاص في بابل والنجف ومدينة كربلاء كلاً حسب مهمامه، لإنجاح الزيارة ونقل آخر زائر في مركز مدينة كربلاء".

وختم البيان، "وكانت الشركة قد أعلنت عن مشاركة أكثر من 32000 الف مركبة متنوعة لنقل الزائرين من وإلى مدينة كربلاء، خدمة للزائرين الكرام".

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