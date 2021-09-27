مستشار أمريكي يتوجه إلى السعودية للاجتماع مع بن سلمان

2021/09/27 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يتوجه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إلى السعودية للاجتماع مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لإجراء مناقشات حول الوضع في اليمن، بحسب “أسوشيتد برس”.وفي تقريرها، كشفت “أسوشيتد […]

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