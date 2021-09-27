مرشح عن البصرة لـ”النور”: الانتخابات السبيل الوحيد للتغيير ومعالجة الأوضاع القاسية

2021/09/27 | 15:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح عن الدائرة الرابعة في محافظة البصرة “عامر كامل عبد القادر”، ان المشاركة في الانتخابات السبيل الوحيد للتغيير نحو الأفضل ومعالجة الأوضاع القاسية.وقال “عامر كامل” المرشح عن الدائرة الرابعة تسلسل 46 في تصريح لـ”النور نيوز”، انه “مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات البرلمانية في يوم 10/ 10 فإن المشهد الانتخابي …

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