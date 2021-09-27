آيسلندا تفشل بأن تصبح أول دولة أوروبية تفوز فيها النساء بغالبية مقاعد البرلمان

2021/09/27 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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كادت آيسلندا أن تُصبح الأحد أوّل دولة أوروبّية تفوز فيها النساء بغالبيّة مقاعد البرلمان، لكنّ إعادة فرز الأصوات أظهرت تراجع حصّة النساء إلى نسبة تُعادل 47,6%.

فقد تبيّن بعد فرز الأصوات أنّ النساء سيشغلن 30 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، وذلك خلافاً للتوقّعات السابقة التي أظهرت أنّهنّ سيشغلن 33 مقعدًا.

وجرى الاقتراع السبت في هذه الدولة البالغ عدد سكّانها 370 ألف نسمة.

قضايا الدفاع عن حقوق المرأة

وتُظهر بيانات البنك الدولي أنّ أيّ دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50% الرمزيّة من البرلمانيّات، وكانت السويد تحتلّ المركز الأوّل حتّى الآن بتسجيلها نسبة 47% من البرلمانيّات.

وقبل حصول إعادة فرز الأصوات، قالت إردنا، وهي من سكّان ريكيافيك، لوكالة فرانس برس: "أبلغ من العمر 85 عاماً.



انتظرتُ طوال حياتي أن تشكّل النساء الأغلبيّة ...



وأنا حقًا سعيدة".

وإذا كانت أحزاب عدّة تحتفظ بحقّها في تسمية حدّ أدنى من نسبة النساء بين مرشّحيها، فإنّه لا يوجد أيّ قانون يفرض حصّة معيّنة للنساء في الانتخابات التشريعيّة في آيسلندا.

ولطالما كانت آيسلندا تُعدّ رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة.



وتتصدّر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.

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