الأردن تفوز بصفقة بناء بقيمة 40 مليون دولار في العراق - عاجل

2021/09/27 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الاردنية ، منح العراق مشروعين إنشائيين في بغداد لشركات أردنية بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليون دولار.

قال وزير الأشغال العامة والإسكان ، يحيى الكسبي ، في بيان نشره موقع " Mena Fn” وترجمته (بغداد اليوم) إن "بيئة الاستثمار في العراق مهيأة للشركات الأردنية للعمل فيها"

واضاف الكسبي ان "الزيارة الاخيرة للوفد الاردني الذي ضم ممثلين عن قطاع الاسكان والتشييد والمقاولات والصناعات الانشائية الى العراق سيكون لها تأثير مباشر على اقتصاد البلدين من خلال مشاريع الشراكة التنموية في مختلف المجالات"

وتابع أنه "تم الاتفاق مع المسؤولين العراقيين لتأطير وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات تماشيا مع حرص الحكومة على عكس التوجيهات الملكية لتعزيز التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات"

وأوضح أن "المسؤولين العراقيين وممثلي قطاعات البناء والاستثمار جددوا التأكيد على تهيئة البيئة الاستثمارية للشركات الأردنية ، وتوافر الفرص والحوافز والتسهيلات "

واشار إلى أن "الحكومة العراقية مستعدة تماما لإزالة أي معوقات تواجه الأردنيين ، وشركات العمل في العراق"

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